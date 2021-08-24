У Києві відбувся марш захисників України: фото та відео
Ветерани війни на Донбасі, волонтери, військові медики, рідні загиблих на Донбасі та капелани взяли участь у марші захисників України. Люди проводжали учасників оплесками та гаслом "Слава Україні".
Подробиці маршу- в матеріалі РБК-Україна.
Колону маршу очолювали родичі загиблих захисників України. За ними йшли родини героїв Небесної Сотні, полонених та зниклих безвісти внаслідок українсько-російської війни.
Фото: у Києві пройшов марш захисників України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Далі колона будувалася з медиків та капеланів. Ветерани війни крокували у порядку за територіальним принципом. Київські військовослужбовці йшли перший, а за ними - захисники України з інших областей.
Фото: у Києві пройшов марш захисників України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Відзначимо, що марш почався у парку Тараса Шевченка й його учасники почали крокувати до Майдану Незалежності.
Марш захисників України в Києві
У Києві проходить Марш захисників України, в якому беруть участь ветерани, волонтери та родичі військових. Його вже втретє проводять у День Незалежності. Колона рушить від парку Шевченка та пройде до Майдану. Транслюємо наживоPosted by Суспільне Новини on Tuesday, August 24, 2021