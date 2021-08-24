У Києві відбувся марш захисників України: фото та відео

Ветерани війни на Донбасі, волонтери, військові медики, рідні загиблих на Донбасі та капелани взяли участь у марші захисників України. Люди проводжали учасників оплесками та гаслом "Слава Україні".

Колону маршу очолювали родичі загиблих захисників України. За ними йшли родини героїв Небесної Сотні, полонених та зниклих безвісти внаслідок українсько-російської війни.

Фото: у Києві пройшов марш захисників України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Далі колона будувалася з медиків та капеланів. Ветерани війни крокували у порядку за територіальним принципом. Київські військовослужбовці йшли перший, а за ними - захисники України з інших областей.

Фото: у Києві пройшов марш захисників України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відзначимо, що марш почався у парку Тараса Шевченка й його учасники почали крокувати до Майдану Незалежності.