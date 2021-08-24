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У Києві відбувся марш захисників України: фото та відео

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Київ, Вівторок 24 серпня 2021 18:31
У Києві відбувся марш захисників України: фото та відео Фото: у Києві пройшов марш захисників України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ветерани війни на Донбасі, волонтери, військові медики, рідні загиблих на Донбасі та капелани взяли участь у марші захисників України. Люди проводжали учасників оплесками та гаслом "Слава Україні".

Подробиці маршу- в матеріалі РБК-Україна.

Колону маршу очолювали родичі загиблих захисників України. За ними йшли родини героїв Небесної Сотні, полонених та зниклих безвісти внаслідок українсько-російської війни.

Фото: у Києві пройшов марш захисників України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Далі колона будувалася з медиків та капеланів. Ветерани війни крокували у порядку за територіальним принципом. Київські військовослужбовці йшли перший, а за ними - захисники України з інших областей.

Фото: у Києві пройшов марш захисників України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відзначимо, що марш почався у парку Тараса Шевченка й його учасники почали крокувати до Майдану Незалежності.

Марш захисників України в Києві

У Києві проходить Марш захисників України, в якому беруть участь ветерани, волонтери та родичі військових. Його вже втретє проводять у День Незалежності. Колона рушить від парку Шевченка та пройде до Майдану. Транслюємо наживо

Posted by Суспільне Новини on Tuesday, August 24, 2021

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