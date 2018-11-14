В Киеве состоялись украинско-канадаские политические консультации

Фото: политические консультации между Украиной и Канадой (twitter.com/MFA_Ukraine)

Участники обсудили вопросы украинско-канадского сотрудничества

Во вторник, 13 ноября 2018, в Киеве состоялись украинско-политические консультации на уровне департаментов МИД Украины и Канады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу МИД Украины.

Сообщается, что украинскую делегацию возглавлял исполняющий обязанности директора Департамента Америки Александр Шевченко, а канадскую сторону представляла директор Департамента Восточной Европы и Евразии МИД Канады Алисон Грант, которая совершила свой первый зарубежный визит именно в Украину.

"Участники консультаций обсудили широкий спектр вопросов украинско-канадского сотрудничества, в частности в контексте взаимодействия делегаций в ООН, ОБСЕ и других международных организациях в преодолении российской агрессии, подвели итоги тесной работы в двусторонней плоскости и на международной арене и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества, главным признаком которой является то, что Украина и Канада действуют как настоящие друзья и партнеры", - сообщили в МИД,

В министерстве рассказали, что Канадская сторона еще раз подтвердила то, что будет всесторонне поддерживать территориальную целостность и государственный суверенитет Украины

Также канадскую делегацию принимал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондарь. На встрече они обсудили региональные вопросы.

Напомним, МИД Канады прокомментировали так называемые "выборы" на оккупированном Донбассе. Как сообщается, Канада осуждает действия РФ, которая "презирает международные нормы и создает угрозу жизни в восточной Украине".