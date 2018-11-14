У Києві відбулись українсько-канадаські політичні консультації

Фото: політичні консультації між Україною та Канадою (twitter.com/MFA_Ukraine)

Учасники обговорили питання українсько-канадського співробітництва

У вівторок, 13 листопада 2018, у Києві відбулись українсько-політичні консультації на рівні департаментів МЗС України та Канади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Повідомляється, що українську делегацію очолював виконуючий обов’язків директора Департаменту Америки Олександр Шевченко, а канадську сторону представляла директора Департаменту Східної Європи та Євразії МЗС Канади Алісон Грант, яка здійснила свій перший закордонний візит саме до України.

"Учасники консультацій обговорили широкий спектр питань українсько-канадського співробітництва, зокрема у контексті взаємодії делегацій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях у подоланні російської агресії, підбили підсумки тісної роботи у двосторонній площині та на міжнародній арені та окреслили перспективи подальшої співпраці, головною ознакою якої є те, що Україна та Канада діють як справжні друзі та партнери", - повідомили в МЗС,

В міністерстві розповіли, що Канадська сторона вкотре підтвердила те, що буде всебічно підтримувати територіальну цілісність та державний суверенітет України.

Також канадську делегацію приймав заступник міністра закордонних справ України Василь Бондар. На зустрічі вони обговорили регіональні питання.

Нагадаємо, МЗС Канади прокоментували так звані "вибори" на окупованому Донбасі. Як повідомляється, Канада засуджує дії РФ, яка "зневажає міжнародні норми та створює загрозу життю у східній Україні".