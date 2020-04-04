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В Киеве сообщили о подозрении мужчине, завладевшему зданием за 1,7 млн гривен

Новости » Происшествия     04.04.2020 - 12:32
В Киеве сообщили о подозрении мужчине, завладевшему зданием за 1,7 млн гривен
Фото: прокуратура Киева (РБК-Украина)

Здание находится в Печерском районе столицы

Киевская прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику, который на основании поддельных документов завладел нежилым помещением стоимостью 1,7 млн гривен в Печерском районе столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Здание расположено на улице Грушевского, оно находится в коммунальной собственности территориальной общины города Киева.

"Действия мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений. На незаконно отчужденное имущество по ходатайству прокурора наложен арест", - говорится в сообщении.

Кроме этого, прокуратура заявила в Печерский районный иск об истребовании здания из незаконного владения.

Напомним, ранее в марте в Киевской области разоблачили чиновников, незаконно присвоивших 150 гектаров земли. Чиновники использовали поддельные свидетельства о праве на наследство.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области сотрудница банка присвоила 2,5 млн гривен клиентов. Злоумышленница присваивала средства иностранных клиентов банка.

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