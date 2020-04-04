ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві повідомили про підозру чоловікові, який заволодів будівлею за 1,7 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     04.04.2020 - 12:32
У Києві повідомили про підозру чоловікові, який заволодів будівлею за 1,7 млн гривень
Фото: прокуратура Києва (РБК-Україна)

Будівля розташована в Печерському районі столиці

Київська прокуратура повідомила про підозру зловмиснику, який на підставі підроблених документів заволодів нежитловим приміщенням вартістю 1,7 млн гривень у Печерському районі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Будівля розташована на вулиці Грушевського, воно знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Києва.

"Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Зараз встановлюється його причетність до скоєння аналогічних злочинів. На незаконно відчужене майно за клопотанням прокурора накладено арешт", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, прокуратура заявила в Печерський районний позов про витребування будівлі з незаконного володіння.

Нагадаємо, раніше в березні в Київській області викрили чиновників, які незаконно привласнили 150 гектарів землі. Чиновники використовували підроблені свідоцтва про право на спадщину.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області співробітниця банку привласнила 2,5 млн гривень клієнтів. Зловмисниця привласнювала кошти іноземних клієнтів банку.

В Києві сталося ДТП за участю таксі, є постраждалі У Києві число заражених на коронавірус збільшилося до 214
Новини України КиївПрокуратура
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся