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В Киеве сообщили о минировании больницы: идет эвакуация персонала и пациентов

Автор: Игорь Литвиненко

В Киеве сообщили о минировании седьмой клинической больницы. Сейчас из помещения больницы проводится эвакуация персонала и пациентов.

Об этом сообщает "Муниципальная варта Киева".

Отмечается, что сейчас ожидается на место прибытие правоохранителей.

"Такой вызов поступил в седьмую клиническую больницу. Сейчас проходит эвакуация персонала и пациентов", - говорится в сообщении.

Обновлено, 12:30: правоохранители взрывоопасных предметов на месте не обнаружили.

Напомним, ранее Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о наказании за лжеминировании. При этом нардепы не стали вводить конфискацию имущества за такое нарушение.

Отметим, на прошлой неделе в Киеве сообщили о минировании правительственного квартала.

Также сообщалось, что в Сумах правоохранители искали взрывчатку в зданиях мэрии, госадминистрации и СБУ.

Кроме того, в одесской школе искали взрывчатку. На электронную одной из школ поступило сообщение о минировании учебного заведения.

Как писало РБК-Украина, днями в Харькове задержали анонимного минера. Он 16 раз сообщал о минированиях.

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Новости Украины Киевминированиебольница
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