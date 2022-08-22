В Киеве сократили время работы общественного транспорта. С сегодняшнего дня автобусы, троллейбусы и трамваи будут работать по новому графику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.
Столичный метрополитен в эти дни также будет работать для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00.
В КГГА призывают киевлян заблаговременно планировать свои маршруты передвижения по городу, а также быть особенно бдительными: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие и придерживаться комендантского часа.
Ранее в Офисе президента заявили, что российские оккупанты любят привязывать свои провокации к различным датам. Поэтому не исключено, что враг будет бить крылатыми ракетами по городам нашей страны (включая Киев) в День Независимости Украины.
Также заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отмечал, что РФ не готовится к наступлению в День Независимости, однако украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным "сюрпризам" от россиян.
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