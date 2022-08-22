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У Києві скоротили час роботи громадського транспорту

Фото: громадський транспорт у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві скоротили час роботи громадського транспорту. Відсьогодні автобуси, тролейбуси та трамваї працюватимуть за новим графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Столичний метрополітен у ці дні також працюватиме для перевезень пасажирів з 06:00 до 21:00.

У КМДА закликають киян завчасно планувати свої маршрути пересування по місту, а також бути особливо пильними: при сигналах повітряної тривоги відразу йти в укриття і дотримуватися комендантської години.

Раніше в Офісі президента заявили, що російські окупанти люблять прив'язувати свої провокації до різних дат. Тож не виключено, що ворог буде бити крилатими ракетами по містах нашої країни (включаючи Київ) у День Незалежності України.

Також заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін зазначав, що РФ не готується до наступу в День Незалежності, однак українцям все одно варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від росіян.

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КиївДень незалежності України