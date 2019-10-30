В Киеве снизят максимальную скорость движения на дорогах

С 1 ноября максимально допустимая скорость движения на автодорогах Киева будет 50 км/час. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Центр организации дорожного движения.

Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/час.

В частности, ограничения будут действовать на проспекте Шухевича (от Северного моста до ул. А. Бальзака), улице Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков), Надднепрянском шоссе, Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе), Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного), улице Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста), проспекте Николая Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

"Изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9.10.2018 №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/час. в период с 01 апреля по 01 ноября", - добавили в пресс-службе.

Напомним, сегодня в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" между "Динамо" - "Шахтер" перед началом игры (19:30) возможно ограничение (закрытии) станции "Олимпийской" на вход.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве и 30-31 октября возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц в шести районах в связи с визитом в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.