ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве могут ограничить движение из-за визита Столтенберга

Новости » Общество    29.10.2019 - 13:53
В Киеве могут ограничить движение из-за визита Столтенберга
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Возможны ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц в 6 районах

В Киеве и 30-31 октября возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц в шести районах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Управление государственной охраны.

Отмечается, что ограничения будут в Киеве и Одессе в связи с визитом в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 30 октября утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота". В остальное время станция будет работать в обычном режиме.

Кроме того, Киеврада подготовила новые правила пользования столичным метрополитеном. В частности, пассажирам запрещается перевозить велосипеды и животных без клеток, а также торговать и громко слушать музыку. Также в метро хотят запретить ездить на самокатах.

РБК-Украина сообщало, что в утреннее время по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.

НАТО обнародовало программу визита Столтенберга и послов альянса в Украину Столтенберг выступит в Верховной раде
Новости Украины ограничениедвижениеЙенс Столтенберг
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь