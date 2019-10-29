В Киеве могут ограничить движение из-за визита Столтенберга

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Возможны ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц в 6 районах

В Киеве и 30-31 октября возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц в шести районах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Управление государственной охраны.

Отмечается, что ограничения будут в Киеве и Одессе в связи с визитом в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Подольского, Шевченковского районов, а также на Бориспольском шоссе", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве с 30 октября утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота". В остальное время станция будет работать в обычном режиме.

Кроме того, Киеврада подготовила новые правила пользования столичным метрополитеном. В частности, пассажирам запрещается перевозить велосипеды и животных без клеток, а также торговать и громко слушать музыку. Также в метро хотят запретить ездить на самокатах.

РБК-Украина сообщало, что в утреннее время по причине актов вандализма отменены такие рейсы городской электрички: 7302, 7311/12, 7321, 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421.