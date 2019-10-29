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В Киеве завтра возможны ограничения работы метро

Новости » Общество    29.10.2019 - 17:30
В Киеве завтра возможны ограничения работы метро
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве 30 октября могут ограничить работу некоторых станций

В центре Киева из-за футбольного матча завтра, 30 октября, ограничат работу метро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

Сообщается, что в связи с проведением футбольного матча на НСК "Олимпийский" между "Динамо" - "Шахтер" перед началом игры (в 19:30), возможное ограничение (закрытие) станции "Олимпийской" на вход.

После игры, возможно ограничение на вход станций "Олимпийская", "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

В Киеве завтра возможны ограничения работы метроНапомним, в Киеве с 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота". В остальное время станция будет работать в обычном режиме.

Станция будет закрыта в связи с плановым капитальным ремонтом шести эскалаторов, который продлится до 9 февраля 2021 года.

Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве и 30-31 октября возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках улиц в шести районах в связи с визитом в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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