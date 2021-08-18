В Киеве снесли декорации ко Дню независимости, а вице-президент Афганистана объявил себя главой страны: новости за 17 августа

В Киеве со скандалом снесли декорации ко Дню независимости, вице-президент Афганистана объявил себя главой страны, холодный атмосферный фронт пришел в Украину. Подробнее о том, что произошло во вторник, 17 августа - в материале РБК-Украина.

Обыски в Крыму: задержали 5 крымских татар

Российские силовики во вторник, 17 августа, проводили обыски в оккупированном Крыму. В результате оккупанты задержали 5 крымских татар.

"Суд" в оккупированном Крыму отправил на два месяца в СИЗО трех из пяти задержанных. Меру пресечения еще двоим активистам изберут 18 августа. Райф Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополь до 12 октября, а Джеббар Бециров - до 10 октября. Им инкриминируют ′′организацию деятельности′ Хизб ут-Тахрир". Рустем Таиров будет сидеть в СИЗО до 11 октября. Его обвиняют в ′′участии в организации Хизб ут-Тахрир".

Вице-президент Афганистана объявил себя главой страны. И призвал сопротивляться талибам

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя исполняющим обязанности главы государства. По его словам, он стал руководителем Афганистана после бегства президента Ашрафа Гани.

Вице-президент Афганистана обратился ко всем мировым лидерам, чтобы они оказали ему свою поддержку. В то же время Салех обратился к народу Афганистана, призвав сопротивляться "Талибану".

"Мы, афганцы, должны доказать, что Афганистан - это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконгов. В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Присоединяйтесь к сопротивлению", - написал он в Twitter.

В Киеве снесли декорации ко Дню независимости. Была драка с полицией, есть задержанные

В центре Киева снесли декорации, которые установили на Алее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу. Инсталляция советской квартиры изображала эпоху начала независимости страны и должны была использоваться для съемок.

По словам мэра Виталия Кличко, столичные власти не получали документов на установку инсталляции, а также дал поручение Департаменту благоустройства демонтировать их. Но работников благоустройства на месте не было, и активисты в масках повалили декорации. На месте также завязалась потасовка с полицией, как минимум трех участников задержали.

Младенец за 70 тысяч долларов: в Киеве разоблачили схему продажи новорожденных за границу

В Киеве разоблачили схему торговли младенцами. "Стоимость" одного ребенка установили в размере 70 тысяч долларов. Факт незаконной торговли новорожденными, замаскированный под суррогатное материнство, разоблачили в одной из специализированных клиник Киева. Оперативники документировали его более двух лет.

Организатором был руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен был оплатить около 70 тысяч долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. Затем псевдо супруги заказывали услугу суррогатного материнства. В дальнейшем от детей "матери" отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.

Британия разрешила прививки вакциной Moderna для детей старше 12 лерит

Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании разрешило делать прививки вакциной Moderna детям старше 12 лет. До этого им делали прививки от COVID только препаратом от Pfizer.

Уточняется, что данные о безопасности использования вакцины Moderna на детях сопоставимы с показателями, которые были получены при вакцинации совершеннолетней молодежи. Большинство побочных эффектов были мягкими и ограничивались усталостью или воспалением в месте укола.

Янукович объявился и назвал причину войны на Донбассе

Виктор Янукович накануне празднования 30-летия Независимости Украины внезапно решил выступить с новым обращением, в котором традиционно рассказал о "госперевороте", повторил свои тезы о якобы разгуле радикалов и националистов, поведал об "антироссийской истерии", а также высказался о войне. Речь беглого экс-президента опубликовал его пресс-секретарь.

"По моему глубокому убеждению, главной ошибкой в нашей тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней. На первый взгляд безобидное: "Хто не скаче - той м**каль", призванное помочь согреться митингующим на Майдане, на самом деле оказалось сигналом к началу политики перманентного противостояния и конфронтации с ней", - говорится в обращении сбежавшего в РФ экс-президента.

Холодный атмосферный фронт уже в Украине: где ухудшится погода

Холодный атмосферный фронт уже добрался до Украины. Он повлечет значительное ухудшение погодных условий.

Синоптики предупреждают, что сегодня холодный атмосферный фронт вызовет грозы в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях. Кое-где ожидаются шквалы 15-20 м/с.

В то же время, самую сложную синоптическую ситуацию ожидают во Львовской и Ровенской областях. Там ожидаются шквалы до 25-28 м/с и объявлен II уровень опасности (оранжевый).