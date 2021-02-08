В Киеве из-за снегопада произошло более 200 ДТП

В понедельник вечером, 8 февраля, в Киеве зарегистрировано 248 дорожно-транспортных происшествий. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают аварии, и оперативно возобновляют движение на дорогах столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

Как отметили в полиции, сейчас на дорогах столицы работают более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке.

"В Киеве сильный снег, метель, гололедица. По состоянию на 18:00 08.02.2020 в городе Киеве зарегистрировано 248 сообщений о ДТП", - говорится в сообщении.

При этом в патрульной полиции напомнили, что в столице действует запрет на въезд в город крупногабаритных транспортных средств в связи с ухудшенными погодными условиями.