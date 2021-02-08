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В Киеве из-за снегопада произошло более 200 ДТП

Автор: РБК-Украина

В понедельник вечером, 8 февраля, в Киеве зарегистрировано 248 дорожно-транспортных происшествий. Патрульные в усиленном режиме прорабатывают аварии, и оперативно возобновляют движение на дорогах столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

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Как отметили в полиции, сейчас на дорогах столицы работают более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке.

"В Киеве сильный снег, метель, гололедица. По состоянию на 18:00 08.02.2020 в городе Киеве зарегистрировано 248 сообщений о ДТП", - говорится в сообщении.

При этом в патрульной полиции напомнили, что в столице действует запрет на въезд в город крупногабаритных транспортных средств в связи с ухудшенными погодными условиями.

Напомним, Украину с самого утра 8 февраля накрыли снегопады. Температура воздуха опустилась до -12, В Киевской области значительный снег, метели. На дорогах гололедица.

Кроме того, в КГГА порекомендовали не отправлять детей в школу из-за сильных снегопадов, которые накрыли столицу. Однако в ведомстве отметили, что школы будут работать в штатном режиме.

Добавим, что завтра, 9 февраля, в Киеве ожидаются снегопад, метели и штормовой ветер. Синоптики объявили первый уровень опасности.

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