У Києві через снігопад громадський транспорт курсує не за графіком

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У Києві із 14:00 ведено оперативне положення для автобусів, тролейбусів та трамваїв

У Києві сьогодні, 12 грудня 2018 року, через снігопад громадський транспорт курсує не за графіком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, наземний громадський транспорт у Києві курсує без дотримання графіку руху з 14:00.

"Із 14:00 у зв’язку із погіршенням погодних умов та скупченням транспорту введено оперативне положення для автобусів, тролейбусів та трамваїв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через снігопад з 16:00 і до покращення погодних умов в'їзд вантажівок до Києва обмежено.

Як повідомлялося, у Києві завтра, 13 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця, киян просять не користуватися власними авто.

За даними синоптиків, в Україні завтра, 13 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Так, невеликий сніг очікується, у західних, вночі і в більшості північних та центральних областей - помірний сніг. Разом з тим, на Приазов'ї та на крайньому сході України вдень істотних опадів не очікується.