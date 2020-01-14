В Киеве на скандальной застройке произошла массовая драка со стрельбой

В Киеве на месте скандальной застройки на улице Никольско-Слободской произошла массовая драка со стрельбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что утром в полицию поступило сообщение о драке на улице Никольско-Слободской. На месте правоохранители установили, что между местными жителями и охранниками строительной площадки произошла драка, в результате которой два человека получили телесные повреждения.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, ранее в Киеве произошла массовая драка при выселении жильцов из общежития. По данным полиции, в общежитие пришли представители исполнительной службы, которые на основании решения суда пытались выселить людей. К выселению также привлекли частную охранную структуру.

По данным паблика "Киев Оперативный" в Facebook, инцидент произошел в общежитии, в котором люди живут без воды и света. В ходе столкновений применялись огнетушители и дымовые шашки.