На Осокорках в Киеве на акции против застройки произошли стычки с полицией

На Осокорках протестуют против строительства на месте экопарка

В Киеве на Осокорках произошли стычки с полицией на акции против застройки. Об этом сообщает informator.news.

В частности, в Нацкорпусе заявили, что пришли на место застройки в экопарке "Осокорки", чтобы поддержать местных жителей в акции против строительства. По данным informator.news, акция сопровождалась стычками с полицией.

В то же время сообщается, что представители "Нацкорпуса" пытались снести забор на стройплощадке. На месте столкновений были слышны выстрелы. Также в конфликте участвовали люди в форме без опознавательных знаков.

Сутички між націоналістами та поліцією на Осокорках у Києві. Подробицi: https://informator.news/rozpochalasya-aktsiya-protestu-proty-nezakonnoji-zabudovy-parku-osokorky/ Telegram: https://t.me/informator_1 Опубліковано ІНФОКОР Субота, 28 липня 2018 р.

Напомним, в мае на этом же месте произошла массовая драка в связи со строительством на территории экопарка жилищного комплекса "Патриотика на озерах". В частности, местные жители при поддержке "Азова" пытались заблокировать строительную технику, после чего произошли столкновения. На место происшествия прибыли несколько нарядов полиции, которые пытались разрешить конфликт. В результате массовой драки пострадали несколько человек.