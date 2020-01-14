У Києві на скандальній забудові сталася масова бійка зі стріляниною

У Києві на місці скандальної забудови на вулиці Микільсько-Слобідській сталася масова бійка зі стріляниною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що вранці до поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Микільсько-Слобідській. На місці правоохоронці встановили, що між місцевими жителями і охоронцями будівельного майданчика сталася бійка, в результаті якої дві особи отримали тілесні ушкодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі. Поліція встановлює обставини інциденту.

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Нагадаємо, раніше в Києві сталася масова бійка при виселення мешканців із гуртожитку. За даними поліції, в гуртожиток прийшли представники виконавчої служби, які на підставі рішення суду, намагалися виселити людей. До виселення також залучили приватну охоронну структуру.

За даними пабліка "Київ Оперативний" у Facebook, інцидент стався в гуртожитку, в якому люди живуть без води та світла. В ході зіткнень застосовувалися вогнегасники і димові шашки.