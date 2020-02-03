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В Карпатах в ближайшие дни сохранится лавинная опасность

Новости » Общество     03.02.2020 - 12:52
В Карпатах в ближайшие дни сохранится лавинная опасность
Иллюстративное фото (flickr.com/wsdot)

Угроза схождения лавин оценивается как значительная

Погода в Украине способствует сохранению значительной лавинной опасности в Карпатах. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по прогнозам Гидрометцентра, 3 - 4 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине объявлено штормовое предупреждение, частности по Киеву и Киевской области. В течение дня ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, объявлен желтый уровень опасности.

Кроме того, на большинстве рек Закарпатской области продолжится повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м в пределах коренных берегов, в нижнем течении реки Боржавы - на 1,8 - 2,3 м, возможен выход воды на пойму, без негативных последствий.

В то же время утром 3 февраля в большинстве областей прошли дожди, средняя температура воздуха от +2 до +4. Покрытие на дорогах государственного значения преимущественно мокрое, только в Киевской области сухо.

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