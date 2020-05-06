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У Києві силовики виявили ще один салон азартних ігор

Новини » Надзвичайні події     06.05.2020 - 15:15
У Києві силовики виявили ще один салон азартних ігор
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Гральний бізнес працював у Голосіївському районі столиці

У Києві правоохоронці виявили салон азартних ігор на Голосіївському проспекті столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомляється, в середині приміщення та біля входу було відеоспостереження, за допомогою якого працівник закладу запускав клієнтів по дзвінку.

Під час обшуку силовики виявили та вилучили дванадцять комплектів для грального бізнесу - монітори, процесори, а також ігрові столи.

"Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 203-2 (Заняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для накладення арешту на вилучене майно ми подали узгоджене з процесуальними керівниками клопотання в Голосіївський районний суд", - сказав начальник Голосіївського відділення поліції Олександр Циганенко.

У Києві силовики виявили ще один салон азартних ігорФото з місця події (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Донецькій області ліквідували гральний зал, який працював під прикриттям. Організаторам загрожує штраф до 680 тисяч гривень.

Зазначимо, 16 січня парламент України підтримав за основу в першому повторному читанні проект закону №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

Після цього комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав закон про легалізацію грального бізнесу. За словами глави комітету Данила Гетьманцева, гральний бізнес в Україні не буде працювати під виглядом державних лотерей.

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