В Киеве из-за сильного ветра на завтра объявили первый уровень опасности

В Киеве завтра, 7 мая, ожидается сильный ветер - порывы 15-24 метров в секунду. Из-за этого в столице объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Также в КГГА обнародовали рекомендации для жителей столицы во время сильного ветра:

Отмечается, что на пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, во второй половине дня - кратковременный дождь, температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18°.

"Завтра, 7 мая, днем в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с (І уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр", - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодня в Киеве также был объявлен первый уровень опасности. Сегодня в Киеве, по прогнозу синоптиков, дождь. Температура воздуха днем + 14 +16, а ночью+8 + 10.

Кроме того, в Карпатах объявили третий уровень опасности схода лавин.