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В Киеве из-за сильного ветра на завтра объявили первый уровень опасности

Автор: Андрей Василюк

В Киеве завтра, 7 мая, ожидается сильный ветер - порывы 15-24 метров в секунду. Из-за этого в столице объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Завтра, 7 мая, днем в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с (І уровень опасности, желтый). Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на пятницу синоптики прогнозируют переменную облачность, во второй половине дня - кратковременный дождь, температура ночью 5-7° тепла, днем 16-18°.

Также в КГГА обнародовали рекомендации для жителей столицы во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • избегать пребывания вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, на сегодня в Киеве также был объявлен первый уровень опасности. Сегодня в Киеве, по прогнозу синоптиков, дождь. Температура воздуха днем + 14 +16, а ночью+8 + 10.

Кроме того, в Карпатах объявили третий уровень опасности схода лавин.

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