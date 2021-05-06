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У Києві через сильний вітер на завтра оголосили перший рівень небезпечності

Автор: Андрій Василюк

У Києві завтра, 7 травня, очікується сильний вітер - пориви 15-24 метрів на секунду. Через це у столиці оголосили перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"Завтра, 7 травня, вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на п’ятницю синоптики прогнозують мінливу хмарність, у другій половині дня - короткочасний дощ, температура вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°.

Також в КМДА оприлюднили рекомендації для мешканців столиці під час сильного вітру:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, на сьогодні в Києві також на сегоднябуло оголошено перший рівень небезпечності. Сьогодні у Києві, за прогнозом синоптиків, дощ. Температура повітря вдень +14+16, а вночі +8+10.

Крім того, у Карпатах оголосили третій рівень небезпеки сходження лавин.

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