У Києві через сильний вітер на завтра оголосили перший рівень небезпечності

У Києві завтра, 7 травня, очікується сильний вітер - пориви 15-24 метрів на секунду. Через це у столиці оголосили перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Також в КМДА оприлюднили рекомендації для мешканців столиці під час сильного вітру:

Зазначається, що на п’ятницю синоптики прогнозують мінливу хмарність, у другій половині дня - короткочасний дощ, температура вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°.

"Завтра, 7 травня, вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на сьогодні в Києві також на сегоднябуло оголошено перший рівень небезпечності. Сьогодні у Києві, за прогнозом синоптиків, дощ. Температура повітря вдень +14+16, а вночі +8+10.

Крім того, у Карпатах оголосили третій рівень небезпеки сходження лавин.