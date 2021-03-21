В Киеве штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер

В Киеве в ближайший час ожидаются сильные порывы ветра. Ветреная погода сохранится до окончания суток.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация .

В случае падения деревьев или травмирования людей в результате непогоды киевлян призывают обращаться в спасательные службы.

КГГА посоветовала жителям Киева во время сильного ветра придерживаться следующих рекомендаций:

Киевлян предупреждают, что в столице ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду. В городе объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, сегодня в Украине прогнозировали температурные качели и солнечную погоду. Температура будет колебаться от +8 днем до -10 ночью.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на начало недели. В страну возвращается зима, большинство областей будет засыпать снегом.