У Києві штормове попередження. Очікується сильний вітер

У Києві у найближчу годину очікуються сильні пориви вітру. Вітряна погода утримається до закінчення доби.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.
Киян попереджають, що у столиці очікуються пориви вітру до 18 метрів на секунду. У місті оголошено жовтий рівень небезпечності.
КМДА порадила мешканцям Києва під час сильного вітру дотримуватися наступних рекомендацій:
У разі падіння дерев чи травмування людей в результаті негоди киян закликають звертатися у рятувальні служби.
Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували температурні гойдалки та сонячну погоду. Температура коливатиметься від +8 вдень до -10 вночі.
Крім того, синоптики дали прогноз погоди на початок тижня. В країну повертається зима, більшість областей засипатиме снігом.