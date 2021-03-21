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У Києві штормове попередження. Очікується сильний вітер

Автор: Дмитро Левицький

У Києві у найближчу годину очікуються сильні пориви вітру. Вітряна погода утримається до закінчення доби.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Киян попереджають, що у столиці очікуються пориви вітру до 18 метрів на секунду. У місті оголошено жовтий рівень небезпечності.

КМДА порадила мешканцям Києва під час сильного вітру дотримуватися наступних рекомендацій:

  • щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У разі падіння дерев чи травмування людей в результаті негоди киян закликають звертатися у рятувальні служби.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозували температурні гойдалки та сонячну погоду. Температура коливатиметься від +8 вдень до -10 вночі.

Крім того, синоптики дали прогноз погоди на початок тижня. В країну повертається зима, більшість областей засипатиме снігом.

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Новини України Гідрометцентрветер
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