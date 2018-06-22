В Киеве подожгли отделение одного из банков

По предварительной версии, неизвестные бросили в здание "коктейли Молотова"

В Киеве неизвестные подожгли отделение одного из банков на улице Героев Севастополя. Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что в 03:45 в дежурную часть поступила информация о взрыве и пожаре на улице Героев Севастополя. На месте инцидента правоохранители установили, что в помещении банковского отделения повреждены окна и возник пожар.

"В результате никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью. Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются", - говорится в сообщении.

Полиция ищет свидетелей и проверяет наличие камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Броварах (Киевская область) горел пятиэтажный дом. Пострадавших в результате пожара тоже не было.