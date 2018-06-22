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Интервью

В Киеве подожгли отделение одного из банков

НовостиПроисшествия    22.06.2018 - 08:53
Фото: последствия пожара (facebook.com/UA.KyivPolice)
Фото: последствия пожара (facebook.com/UA.KyivPolice)

По предварительной версии, неизвестные бросили в здание "коктейли Молотова"

В Киеве неизвестные подожгли отделение одного из банков на улице Героев Севастополя. Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что в 03:45 в дежурную часть поступила информация о взрыве и пожаре на улице Героев Севастополя. На месте инцидента правоохранители установили, что в помещении банковского отделения повреждены окна и возник пожар.

"В результате никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за того, что злоумышленники бросили бутылки с зажигательной смесью. Обстоятельства происшествия и мотивы совершения правонарушения устанавливаются", - говорится в сообщении.

Полиция ищет свидетелей и проверяет наличие камер видеонаблюдения.  Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 
Опубліковано Поліція Києва 21 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее в Броварах (Киевская область) горел пятиэтажный дом. Пострадавших в результате пожара тоже не было.

 

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Теги публикации: Киев, пожар, банки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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