У Києві згоріло кілька кіосків

Постраждалих в результаті інциденту немає

У Києві згоріло кілька нефункціонуючих кіосків на вулиці Народного Ополчення. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що напередодні ввечері до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу на вул. Народного Ополчення.

"Рятувальники встановили, що горять нефункціонуючі кіоски на площі 100 кв. м. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі. О 18:11 пожежу на загальній площі 200 кв. м рятувальники локалізували, а о 18:47 - ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загиблих і травмованих в результаті інциденту немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Фото: пожежа в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві невідомі підпалили відділення одного з банків на вулиці Героїв Севастополя.