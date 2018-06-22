У Києві згоріло кілька кіосків

Постраждалих в результаті інциденту немає
У Києві згоріло кілька нефункціонуючих кіосків на вулиці Народного Ополчення. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.
Повідомляється, що напередодні ввечері до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу на вул. Народного Ополчення.
"Рятувальники встановили, що горять нефункціонуючі кіоски на площі 100 кв. м. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі. О 18:11 пожежу на загальній площі 200 кв. м рятувальники локалізували, а о 18:47 - ліквідували", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що загиблих і травмованих в результаті інциденту немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.
Фото: пожежа в Києві
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві невідомі підпалили відділення одного з банків на вулиці Героїв Севастополя.