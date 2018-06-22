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У Києві згоріло кілька кіосків

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 10:06
Фото: пожежа в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)

Постраждалих в результаті інциденту немає

У Києві згоріло кілька нефункціонуючих  кіосків на вулиці Народного Ополчення. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що напередодні ввечері до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу на вул. Народного Ополчення.

"Рятувальники встановили, що горять нефункціонуючі кіоски на площі 100 кв. м. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі. О 18:11 пожежу на загальній площі 200 кв. м рятувальники локалізували, а о 18:47 - ліквідували", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загиблих і травмованих в результаті інциденту немає. Причина виникнення пожежі встановлюється.

Фото: пожежа в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві невідомі підпалили відділення одного з банків на вулиці Героїв Севастополя.

 

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Теги публікації: Київ, пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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