У Києві згоріла пересувна кав'ярня

Постраждалих у результаті події немає

У Києві в ніч на неділю, 1 липня, на Набережному шосе згоріла пересувна кав'ярня, обійшлося без постраждалих. Про це повідомляє "Інформатор".

Як повідомляє видання, близько години ночі вогонь охопив пересувну кав'ярню, так звану Равлик, яка була встановлена на пішохідній зоні набережної Дніпра. Пожежники оперативно загасили спорудження і витягли з вогню газовий балон.

За словами представника власника, це - вже третя кав'ярня за місяць, у якій сталася пожежа. Чоловік стверджує, що підпалювали їх конкуренти.

Фото: пожежа на Набережному шосе в Києві

На місці працювали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група. Причини пожежі встановить слідство.

Нагадаємо, раніше у Києві згоріло кілька нефункціонуючих кіосків на вулиці Народного Ополчення.