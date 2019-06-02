В Киеве сегодня ограничат движение на улице Большой Васильковской

В Киеве сегодня в связи с проведением забега Kyiv color run 2019 будет запрещено движение всех видов транспорта на улице Большая Васильковская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Участники забега начнут движение по маршруту: Троицкая площадь - улица Большая Васильковская (от перекрестка с улицей Жилянской до пересечения с улицей Лабораторной). В связи с этим предусмотрен запрет движения всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сценических конструкций на Троицкой площади и улице Большой Васильковской (от перекрестка с улицей Жилянской до пересечения с улицей Физкультуры). А именно: с 6:00 до 09:00 и с 13:00 до 14:30.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 31 мая по 4 июня в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Кроме того, с 31 мая до 5 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту через реку Днепр будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна".

Также в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта связи с проведением мероприятий по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.