В Украине сегодня ожидается потепление и дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве малооблачно, днем до +23

Погода в Украине 5 мая 2019 в Украину начнет возвращаться тепло, однако на западе пройдут дожди с грозами, температура воздуха днем будет достигать +25. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке страны сегодня малооблачно и тепло, днем от +21 до +25, ночью от +7 до +12. В центральных областях, кроме Полтавской, тоже без осадков, днем от +21 до +24, ночью от +9 до +12. На юге осадков не прогнозируется, днем от +19 до +23, ночью от +8 до +13. В Крыму солнечно и тепло, днем от +19 до +21, ночью от +9 до +11.

На западе Украины, кроме Закарпатья, грозовые дожди, днем от +14 до +21, ночью от +7 до +12. В северных регионах сегодня без осадков, днем от +21 до +23, ночью от +9 до +11.

Погода в Украине на 5 мая 2019

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 5 мая погода будет теплой и малохмарною, днем от +21 до +23, ночью от +9 до +11, ветер северный, 7-12 м/сек.

Погода в Киеве и области на 5 мая 2019