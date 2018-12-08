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В Киеве сегодня перекроют движение по тоннелю в направлении метро "Почайна"

Новости » Транспорт    08.12.2018 - 08:48
В Киеве сегодня перекроют движение по тоннелю в направлении метро "Почайна"
Фото: тоннель на вул. А. Телиги (google.com.ua/maps)

Движение будет перекрыто с 8:30 до 15:00

В Киеве сегодня, 8 декабря, будет перекрыто движение по тоннелю на улице Елены Телиги в направлении метро "Почайна". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую госадминистрацию.

Как сообщается, движение по тоннелю будет закрыто с 8:30 до 15:00 в связи с проведением электромонтажных работ.

"В субботу, 8 декабря, с 8:30 до 15:00 в связи с проведением электромонтажных работ в тоннеле на ул. Елены Телиги будет закрыто движение по тоннелю в направлении станции метро "Почайна", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в субботу, 8 декабря, перекроют движение тоннелем на улице Елены Телиги в направлении станции метро "Почайна".

Ранее РБК-Украина писало, что в центре Киева с 24 ноября ограничено движение транспорта в связи с подготовкой и празднованием новогодних праздников. Движение транспорта ограничат вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади с 24 ноября 2018 года до 24 января 2019 года.

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