В Киеве сегодня ожидается снег и гололедица

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сегодня в Киеве будет облачно

В Киеве сегодня, 3 января 2019 года, ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, в столице сегодня в течение дня ожидается небольшой снег. В общем, сегодня в Киеве будет облачно, ветер 7-12 м/с, днем температура воздуха составит около 0 градусов.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 3 января 2019 года, в Украине местами снег, температура воздуха днем от -3 до +5.

Кроме того, сообщалось, что по данным синоптиков, в Украине 3-5 января 2018 года ожидается ухудшение погодных условий. В частности, 4 января, в Украине ожидается снег, местами с дождем, усиление ветра до 20 м/с, в Приазовье - до 25 м/с, а также метели. Прирост снежного покрова составит 15-20 см.

Как писало РБК-Украина, по данным "Укравтодора", в большинстве областей Украины 3 января покрытие автодорог мокрое, вместе с тем, проезд на дорогах государственного значения обеспечен.