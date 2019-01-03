У Києві сьогодні очікується сніг та ожеледиця

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Сьогодні у Києві буде хмарно

У Києві сьогодні, 3 січня 2019 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

За даними синоптиків, у столиці сьогодні протягом дня очікується невеликий сніг. Загалом, сьогодні у Києві буде хмарно, вітер 7-12 м/с, вдень температура повітря становитиме близько 0 градусів.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 3 січня 2019 року, в Україні місцями сніг, температура повітря вдень від -3 до +5.

Крім того, повідомлялося, що за даними синоптиків, в Україні 3-5 січня 2018 року очікується погіршення погодних умов. Зокрема, 4 січня, в Україні очікується сніг, місцями з дощем, посилення вітру до 20 м/с, в Приазов’ї - до 25 м/с, а також хуртовини. Приріст снігового покриву становитиме 15-20 см.

Як писало РБК-Україна, за даними "Укравтодору", у більшості областей України 3 січня покриття автошляхів мокре, разом з тим, проїзд на дорогах державного значення забезпечено.