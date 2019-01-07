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В Киеве сегодня ожидается снег

Новости » Общество    07.01.2019 - 09:41
В Киеве сегодня ожидается снег
Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Синоптик предупредили о гололедице на дорогах

В Киеве сегодня, 7 января, ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозам синоптиков сегодня будет облачно, ветер северо-восточный, 5-10 м / с, температура днем от -6 до -8.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним,  синоптики предупредили, что на Рождество могут ударить суровые морозы, во всех областях уровень температура воздуха понизится до -15 градусов ночью и до -11 днем. В Киеве 6 января ожидается снег и мороз, на Рождество осадков не прогнозируется.

Добавим, что в украинских Карпатах 7 января ожидается значительная лавинная опасность. По данным Гидрометцентра, 6 -7 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Синоптики предупредили о снеге и гололедице в Киеве Погода на сегодня: в Украине снег, днем до -6
Новости Украины ГидрометцентрКиев
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