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В Карпатах из-за снегопадов сохраняется лавинная опасность

Новости » Общество    07.01.2019 - 09:11
В Карпатах из-за снегопадов сохраняется лавинная опасность
Иллюстративное фото (pixabay.com/skeeze)

Ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)

В украинских Карпатах сегодня, 7 января 2019 года, ожидается значительная лавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, 6 -7 января в связи со снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним,  синоптики предупредили, что на Рождество могут ударить суровые морозы, во всех областях уровень температура воздуха понизится до -15 градусов ночью и до -11 днем. В Киеве 6 января ожидается снег и мороз, на Рождество осадков не прогнозируется.

Добавим, что спасатели ГСЧС переходят на усиленный режим на период празднования Рождества. 

В частности, в каждой области уточнили места проведения массовых празднований, усилен мониторинг пожарной безопасности, а также проводится профилактика на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Также сообщается, что до 8 января включительно организовано взаимодействие спасателей с местными властями, полицией и другими органами, которые задействованы в мероприятиях.

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