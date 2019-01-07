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В Києві сьогодні очікується сніг

Новини » Суспільство    07.01.2019 - 09:41
В Києві сьогодні очікується сніг
Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

Синоптик попередили про ожеледицю на дорогах

У Києві сьогодні, 7 січня, очікується невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За прогнозами синоптиків сьогодні буде хмарно, вітер північно-східний, 5-10 м / с, температура вдень від -6 до -8.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту.

Нагадаємо, синоптики попередили, що на Різдво можуть вдарити суворі морози, у всіх областях рівень температура повітря знизиться до -15 градусів вночі до -11 вдень. В Києві 6 січня очікується сніг і мороз, на Різдво опадів не прогнозується.

Додамо, що в українських Карпатах 7 січня очікується значна лавинна небезпека. За даними Гідрометцентру, 6 -7 січня в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Синоптики попередили про сніг та ожеледицю в Києві Погода на сьогодні: в Україні сніг, вдень до -6
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