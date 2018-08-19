У Києві сьогодні очікується гроза, можливі підтоплення

Місцями у Києві можливий град та шквали

У Києві сьогодні, 19 серпня 2018 року, очікується гроза, можливі підтоплення. Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

За даними синоптиків, сьогодні вдень у Києві пройдуть короткочасні дощі, вдень очікується гроза, можливі підтоплення. Крім того, у Києві місцями можливий град та шквали.

"Сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, вітер змінних напрямків, 15-18 м/с, температура вдень 26-28 градусів тепла", - йдеться у повідомленні.

У разі сильного вітру киянам рекомендують закрити вікна, триматися подалі від ЛЕП, не паркувати автівки поблизу дерев.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в ніч на 19 серпня у Києві пройшла сильна злива, внаслідок чого було затоплено центр міста. Крім того сильна злива пройшла у Києві в ніч на 16 серпня. Тоді через негоду було повалено 200 дерев. Крім того негода тимчасово блокувала рух транспорту у столиці.

Зазначимо, також сильна злива пройшла на поточному тижні у Львові. Рятувальники винесли із підтоплених транспортних засобів 130 людей, у тому числі 15 дітей.