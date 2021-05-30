ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве сегодня ожидается гроза: объявлен І уровень опасности

Новина українською →
Киев, Воскресенье 30 мая 2021 13:18
В Киеве сегодня ожидается гроза: объявлен І уровень опасности Фото: в Киеве сегодня ожидается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

В Киеве сегодня из-за сложной погоды с грозой объявили первый уровень опасности. Киевлянам дали советы, как вести себя во время осложнения погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

"В ближайший час с удержанием до конца суток 30 мая в столице ожидается гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь.

Департамент муниципальной безопасности КГГА рекомендовал при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

"Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника. Для ликвидации последствий непогоды КК "Киевавтодор" имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромониторы, насосные станции. В случае обнаружения мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284-74-19", - призвали в КГГА.

Отметим, сегодня в Киеве температура воздуха днем будет на уровне +17+19, а ночью +13+15.

Раньше синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходных.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на первый день лета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Погода
NEWS
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
Резкий спад: в Украине 1703 новых случая коронавируса
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина