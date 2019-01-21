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В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах

Новости » Общество    21.01.2019 - 09:33
В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах
Иллюстративное фото (УНИАН)

В столице будет облачно с прояснениями

В Киеве сегодня, 21 января, на дорогах местами гололедица, без существенных осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в столице будет облачно с прояснениями, ветер северо-западный, умеренный, температура от -2 до -4.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозам синоптиков, 21 января 2019 года на востоке и западе Украины ожидается снег, местами с дождем, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +8.

Напомним, с целью предупреждения несчастных случаев на замерзших реках и озерах, спасатели призвали граждан не выходить на тонкий лед, и предостеречь от этого своих детей.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +8 В Киеве ожидается гололедица на дорогах
Новости Украины ГидрометцентрКиевгололедица
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