ДСНС закликає громадян не виходити на кригу

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Рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля потребує особливо суворого дотримання правил безпеки

З метою попередження нещасних випадків на замерзлих річках та озерах, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на тонку кригу, і застерегти від цього своїх дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Рятувальники наголошують, що рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду.

"Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя", - застерегли у відомстві.

Згідно із прогнозами синоптиків, 21 січня 2019 року на сході та заході України очікується сніг, подекуди з дощем, на решті території без опадів, температура повітря вдень місцями підніметься до +8.

Раніше РБК-Україна писало, що в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей 21 січня зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).