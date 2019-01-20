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У Києві очікується ожеледиця на дорогах

Новини » Суспільство    20.01.2019 - 10:36
У Києві очікується ожеледиця на дорогах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У другій половині дня очікується невеликий сніг

У Києві сьогодні, 20 січня 2019, на дорогах очікується подекуди ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Також у другій половині дня очікується невеликий сніг.

"Загалом сьогодні буде хмарно із проясненнями, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вдень 3-5 градусів морозу", - повідомили в КМДА.

КМДА закликає громадян бути обережними та рекомендує дотримуватись правил під час ожеледиці.

"Дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій; при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму; не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі; в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами", - повідомили в прес-службу КМДА.

Нагадаємо, знізно із прогнозом синптиків, сьогодні в Україні переважно без опадів, вдень до +5

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