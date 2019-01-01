В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня, 1 января, в Киеве местами гололедица

В понедельник, 1 января 2019, на дорогах Киева местами ожидается гололедица и небольшой мокрый снег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В Укргидрометцентре рассказали, что сегодня в столице будет облачно, местами возможен мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Температура днем от 0 до +2 градусов.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укравтодор" сообщал, что по состоянию на утро 28 декабря в Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении нет, отметили в службе.