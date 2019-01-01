ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах

Новини » Суспільство    01.01.2019 - 13:14
У Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні, 1 січня, у Києві місцями ожеледиця

У понеділок, 1 січня 2019, на дорогах Києва місцями очікується ожеледиця та невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

В Укргідрометцентрі розповіли, що сьогодні у столиці буде хмарно, місцями можливий мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень від 0 до +2 градусів.

"З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Укравтодор" повідомляв, що станом на ранок 28 грудня в Україні забезпечено проїзд по дорогах державного значення. Проїзд на дорогах державного значення забезпечений, заторів у русі немає, відзначили в службі.

 

Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах Погода на сьогодні: в Україні місцями дощ з мокрим снігом, вдень до -6
Новини України Гідрометцентргололедица
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся