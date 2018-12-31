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В Киеве сегодня ожидается гололедица

Новости » Общество    31.12.2018 - 10:53
В Киеве сегодня ожидается гололедица
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сегодня, 31 декабря, в Киеве местами гололедица

В понедельник, 31 декабря 2018, на дорогах Киева местами ожидается гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В Укргидрометцентре рассказали, что сегодня в столице будет облачно, но без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура днем около 0 градусов.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укравтодор" сообщал, что по состоянию на утро 28 декабря в Украине обеспечен проезд по дорогам государственного значения. Проезд на дорогах государственного значения обеспечен, заторов в движении нет, отметили в службе.

Ранее в Полтавской области сняли ограничение на въезд на территорию области для всех видов транспортов после прекращения снегопадов.

Погода на сегодня: в Украине местами дождь с мокрым снегом, днем до -7 Непогода в США: погибли не менее 7 человек
Новости Украины ГидрометцентрКиев
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