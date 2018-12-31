У Києві сьогодні очікується ожеледиця

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Сьогодні, 31 грудня, у Києві місцями ожеледиця

У понеділок, 31 грудня 2018, на дорогах Києва місцями очікується ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

В Укргідрометцентрі розповіли, що сьогодні у столиці буде хмарно, але без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вдень близько 0 градусів.

"З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Укравтодор" повідомляв, що станом на ранок 28 грудня в Україні забезпечено проїзд по дорогах державного значення. Проїзд на дорогах державного значення забезпечений, заторів у русі немає, відзначили в службі.

Раніше у Полтавській області зняли обмеження на в'їзд на територію області для всіх видів транспортів після припинення снігопадів.