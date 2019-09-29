В Киеве сегодня ограничат движение на Южном мосту

В Киеве в ночь на 30 сентября будет ограничено движение по эстакаде Южного моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что движение будет ограничено с 21:00 29 сентября до 7:00 30 сентября. Ограничение на Южном мосту будут действовать из-за ремонта водоотводного лотка.

Работы будут продолжаться ночью на эстакаде в сторону левого берега. В коммунальной корпорации "Киевавтодор" приносят извинения за неудобства.

Ранее сообщалось, что в Киеве перекроют движение транспорта на улице Крещатик на период проведения международного фестиваля света Kyiv Lights Festival с 27 по 30 сентября. Движение всех видов транспорта будет запрещено с 21:00 27 сентября по 7:00 30 сентября от пересечения улицы Крещатик и улицы Архитектора Городецкого до пересечения улицы Крещатик и улицы Богдана Хмельницкого. Также изменится маршрут общественного транспорта.

Напомним, в Киеве в понедельник, 23 сентября, на ремонт закрыли пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса. Первый этап работ планируется завершить до конца года. Во время этого этапа путепровод будет закрыт для пешеходов. На сооружении заменят прогоны, построят новые опоры, ступени, а для удобства пользования - лифты.