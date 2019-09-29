У Києві сьогодні обмежать рух на Південному мосту

У Києві в ніч на 30 вересня буде обмежено рух естакадою Південного мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Зазначається, що рух буде обмежено з 21:00 29 вересня до 7:00 30 вересня. Обмеження на Південному мосту діятимуть через ремонт водовідвідного лотка.

Роботи триватимуть уночі на естакаді у бік лівого берега. У комунальній корпорації "Київавтодор" перепрошують за незручності.

Раніше повідомлялося, що у Києві перекриють рух транспорту на вулиці Хрещатик на період проведення міжнародного фестивалю світла Kyiv Lights Festival з 27 по 30 вересня. Рух усіх видів транспорту буде заборонено з 21:00 27 вересня по 7:00 30 вересня від перетину вулиці Хрещатик і вулиці Архітектора Городецького до перетину вулиці Хрещатик і вулиці Богдана Хмельницького. Також зміниться маршрут громадського транспорту.

Нагадаємо, у Києві в понеділок, 23 вересня, на ремонт закрили пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса. Перший етап робіт планується завершити до кінця року. Під час цього етапу шляхопровід буде закрита для пішоходів. На спорудженні замінять прогони, побудують нові опори, щаблі, а для зручності користування - ліфти.