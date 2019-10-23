В Киеве сегодня ограничат движение на улице Малевича

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Ограничение будет действовать с 22:00 23 октября по 08:00 24 октября

В Киеве ограничат движение на улице Казимира Малевича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, на улице Казимира Малевича ограничат движение с 18:00 23 октября до 8:00 24 октября. В это время там будут выполняться работы по восстановлению покрытия после разрытия.

Дорожники будут работать в вечернее и ночное время на участке от улицы Лабораторной до улицы Федорова.

"Автовладельцев просят не парковать транспортные средства в крайних правых полосах и на тротуаре. На время работ движение частично ограничат", - говорится в сообщении.

Напомним, на проспекте Николая Бажана частично ограничат движение транспорта в связи с ремонтом дороги. Ограничение продлится 22 октября с 7:00 до 20:00 и 23 октября с 7:00 до 22:00. Речь идет об участке дороги на проспекте Бажана между Харьковской площадью и станцией метро "Харьковская".

Кроме того, в Киеве на эстакаде Южного моста до конца октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в сторону левого берега. Ограничение движения вызвано проведением замены деформационного шва.

Кроме того, в центре Киева в связи с прокладкой сетей водоснабжения и канализации на 2 месяца ограничат движение автотранспорта. Ограничения будут действовать на улице Круглоуниверситетской с 10 сентября по 10 ноября.