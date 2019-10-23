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В Києві сьогодні обмежать рух на вулиці Малевича

Новини » Суспільство    23.10.2019 - 08:05
В Києві сьогодні обмежать рух на вулиці Малевича
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Обмеження діятиме з 22:00 23 жовтня з 08:00 24 жовтня

У Києві обмежать рух на вулиці Казимира Малевича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, на вулиці Казимира Малевича обмежать рух з 18:00 23 жовтня до 8:00 24 жовтня. В цей час там будуть виконуватися роботи по відновленню покриття після розриття.

Дорожники працюватимуть у вечірній і нічний час на ділянці від вулиці Лабораторній до вулиці Федорова.

"Автовласників просять не паркувати транспортні засоби в крайніх правих смугах і на тротуарі. На час робіт рух частково обмежать", - йдеться в повідомленні.

В Києві сьогодні обмежать рух на вулиці МалевичаВ Києві сьогодні обмежать рух на вулиці МалевичаНагадаємо, на проспекті Миколи Бажана частково обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтом дороги. Обмеження триватиме 22 жовтня з 7:00 до 20:00 і 23 жовтня з 7:00 до 22:00. Мова йде про ділянку дороги на проспекті Бажана між Харківською площею і станцією метро "Харківська".

Крім того, в Києві на естакади Південного мосту до кінця жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту у бік лівого берега. Обмеження руху викликано проведенням заміни деформаційного шва.

Крім того, в центрі Києва у зв'язку з прокладанням мереж водопостачання та каналізації на 2 місяці обмежать рух автотранспорту. Обмеження будуть діяти на вулиці Круглоуніверситетській з 10 вересня по 10 листопада.

У Києві два дні поспіль буде обмежено рух проспектом Бажана На Північному мосту частково обмежать рух
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