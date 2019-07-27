В Киеве сегодня ограничат движение транспорта из-за крестного хода УПЦ МП

Движение транспорта в центре столицы ограничат 27 и 28 июля
Из-за крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве 27 июля ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
Кроме того, Православная церковь Украины будет проводить 28 июля первый крестный ход.
"27-28 июля в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины в центре столицы ограничат движение транспорта... В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных этой годовщине, распоряжением КГГА №1312 предусмотрено ограничение дорожного движения в центре столицы", - сказано в сообщении.
Ограничение движения всех видов транспортных средств предусмотрены:
Также будут внесены временные изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта, о чем будет сообщено дополнительно.
Напомним, Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье, 28 июля, проведет свой первый крестный ход. Так, возглавит крестный ход глава ПЦУ, митрополит Епифаний.
Как писало РБК-Украина ранее, Вселенский Патриарх Варфоломей надеется, что первой Православную церковь Украины признает Элладская православная церковь.