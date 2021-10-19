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В Киеве сегодня ночью продлят работу некоторых маршрутов общественного транспорта

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Киев, Вторник 19 октября 2021 09:57
В Киеве сегодня ночью продлят работу некоторых маршрутов общественного транспорта Фото: в Киеве сменит работу общественный транспорт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сегодня ночью продлят работу некоторых маршрутов общественного транспорта из-за футбольного матча. Это произойдет в ночь с 19 на 20 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу КГГА.

Движение некоторых маршрутов наземного общественного транспорта продлят на 1 час в связи с проведением футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид).

В частности, будет продлена работа маршрутов:

  • троллейбусных - №№ 3, 8, 18, 24, 30, 41;
  • трамвайных - №№ 1-К, 8-К, 28;
  • автобусных в режиме маршрутного такси - №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Также будет обеспечено дежурство резервных автобусов, которые в случае необходимости будут задействованы на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

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