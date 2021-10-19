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В Києві сьогодні вночі продовжать роботу деяких маршрутів громадського транспорту

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 09:57
В Києві сьогодні вночі продовжать роботу деяких маршрутів громадського транспорту Фото: в Києві змінить роботу громадський транспорт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Києві сьогодні вночі продовжать роботу деяких маршрутів громадського транспорту через футбольний матч. Це відбудеться у ніч із 19 на 20 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КМДА.

Рух деяких маршрутів наземного громадського транспорту подовжать на 1 годину у зв’язку із проведенням футбольного матчу між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Реал" (Мадрид).

Зокрема, буде подовжено роботу маршрутів:

  • тролейбусних - №№ 3, 8, 18, 24, 30, 41;
  • трамвайних - №№ 1-К, 8-К, 28;
  • автобусних у режимі маршрутного таксі - №№178, 220, 410, 500, 523, 576, 582.

Також буде забезпечено чергування резервних автобусів, які в разі необхідності будуть задіяні на маршрутах №№ 33-Т, 55, 69, 99.

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